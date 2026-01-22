Kayseri Büyükşehir'den kırsala 108,9 milyon TL'lik kilitli parke yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalarla 290 bin 917 metrekare stabilize yolu kilitli parke ile kapattı ve toplam 108,9 milyon TL'yi aşan yatırım gerçekleştirdi.

Yatırım Detayları

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda mahalle içi stabilize yollar, modern ve uzun ömürlü kilitli parke ile yenilendi. Bu kapsamda döşeme çalışmalarına 85 milyon 928 bin 962 TL kaynak aktarıldı. Yatırımla toz, çamur ve yol bozulması gibi sorunlar ortadan kaldırılarak vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım sağlandı.

Üretim ve İlçelere Destek

Büyükşehir kendi üretim gücünü devreye aldı. Gülveren Kilitli Parke Üretim Tesisleri'nde 22 milyon 995 bin 720 TL maliyetle 87 bin 105 metrekare kilitli parke üretilerek, üretilen parkeler ilçe belediyelerine verildi ve kırsal mahalle yollarında kullanıldı. Hem doğrudan döşeme çalışmaları hem de ilçe belediyelerine sağlanan parke desteğiyle toplam yatırım tutarı 108,9 milyon TL'yi aştı.

Başkan Büyükkılıç'ın Mesajı

Dr. Memduh Büyükkılıç çalışmalara ilişkin, "Şehir merkezimizde ne yapıyorsak, kırsal mahallelerimizde de aynısını yapıyoruz. Kırsalda yol; ulaşım, üretim ve yaşam kalitesidir. Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak için yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.

Gelecek Planları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki süreçte de kırsal mahallelerde altyapıyı güçlendiren, üretim odaklı ve sürdürülebilir yatırımlarını sürdürmeyi hedefliyor.

