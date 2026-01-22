Kayseri Büyükşehir'den kırsala 108,9 milyon TL'lik kilitli parke yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025'te kırsal mahallelerde 290 bin 917 m² kilitli parke döşeyerek toplam 108,9 milyon TL'yi aşan yatırım gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:26
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:26
Kayseri Büyükşehir'den kırsala 108,9 milyon TL'lik kilitli parke yatırımı

Kayseri Büyükşehir'den kırsala 108,9 milyon TL'lik kilitli parke yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalarla 290 bin 917 metrekare stabilize yolu kilitli parke ile kapattı ve toplam 108,9 milyon TL'yi aşan yatırım gerçekleştirdi.

Yatırım Detayları

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda mahalle içi stabilize yollar, modern ve uzun ömürlü kilitli parke ile yenilendi. Bu kapsamda döşeme çalışmalarına 85 milyon 928 bin 962 TL kaynak aktarıldı. Yatırımla toz, çamur ve yol bozulması gibi sorunlar ortadan kaldırılarak vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım sağlandı.

Üretim ve İlçelere Destek

Büyükşehir kendi üretim gücünü devreye aldı. Gülveren Kilitli Parke Üretim Tesisleri'nde 22 milyon 995 bin 720 TL maliyetle 87 bin 105 metrekare kilitli parke üretilerek, üretilen parkeler ilçe belediyelerine verildi ve kırsal mahalle yollarında kullanıldı. Hem doğrudan döşeme çalışmaları hem de ilçe belediyelerine sağlanan parke desteğiyle toplam yatırım tutarı 108,9 milyon TL'yi aştı.

Başkan Büyükkılıç'ın Mesajı

Dr. Memduh Büyükkılıç çalışmalara ilişkin, "Şehir merkezimizde ne yapıyorsak, kırsal mahallelerimizde de aynısını yapıyoruz. Kırsalda yol; ulaşım, üretim ve yaşam kalitesidir. Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak için yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.

Gelecek Planları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki süreçte de kırsal mahallelerde altyapıyı güçlendiren, üretim odaklı ve sürdürülebilir yatırımlarını sürdürmeyi hedefliyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERDE ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA 2025...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERDE ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA 2025 YILI BOYUNCA YÜRÜTTÜĞÜ KİLİTLİ PARKE ÇALIŞMALARIYLA 290 BİN 917 METREKARE STABİLİZE YOLU KİLİTLİ PARKE İLE KAPLADI. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA TOPLAM 108,9 MİLYON TL’Yİ AŞAN KİLİTLİ PARKE YATIRIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERDE ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA 2025...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarsus’ta Kadınlara Sağlık ve Güvenlik Eğitimi
2
Trabzon'da 2025 Yatırımlarına 22 Milyar TL Harcandı
3
Gaziantep'te Yarıyıl Tatili: Asırlık Çarşılarda Yoğun İlgi
4
Kayseri'de Amatör Telsizciliğe İlgi Artıyor: 2025'te 3 bin 280 Yeni Telsizci
5
Muğla'da Miniklere Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi
6
ÜNİPERSEN Başkanı Güzel: Üniversite İdari Personelinin Sorunları Çözülene Kadar Mücadele
7
Çolakbayrakdar: Türkiye’nin Geleceği İçin Eğitime Destek — Kocasinan'da Karne Heyecanı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları