Kayseri Büyükşehir’den kırsalda 106 proje: 97 milyon 628 bin TL’lik çocuk ve spor yatırımı

Kayseri Büyükşehir, 2025 yılında kırsalda 106 projeyle 76 çocuk oyun alanı ve 30 spor sahası kurdu; yatırım tutarı 97 milyon 628 bin TL.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:30
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:30
Kayseri Büyükşehir’den kırsalda 106 proje: 97 milyon 628 bin TL’lik çocuk ve spor yatırımı

Kayseri Büyükşehir’den kırsalda 106 proje: 97 milyon 628 bin TL’lik çocuk ve spor yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında kırsalda hayata geçirilen 106 proje ile çocukları ve gençleri spora yönlendirdi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki çalışmalar, 16 ilçede sürdürülen yatırım, proje ve hizmetleri kapsıyor.

Projelerin kapsamı

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından ihtiyaç duyulan ilçelerde 76 çocuk oyun alanı ve 30 spor sahası inşa edildi. Çocuk oyun grupları; Bünyan 4, Develi 18, Kocasinan 1, Özvatan 2, Pınarbaşı 8, Sarıoğlan 5, Sarız 6, Talas 16, Tomarza 7, Yahyalı 4 ve Yeşilhisar 5 olarak çocukların hizmetine sunuldu. Bu projelerin toplam maliyeti 48 milyon 697 bin TL olarak kaydedildi.

Spor sahaları ise Bünyan 2, Develi 8, Hacılar 1, İncesu 2, Kocasinan 1, Özvatan 1, Pınarbaşı 6, Sarıoğlan 3, Sarız 1, Talas 3, Yahyalı 1 ve Yeşilhisar 1 şeklinde ilçelere kazandırıldı. Spor sahalarının yatırım maliyeti 48 milyon 931 bin TL olarak gerçekleşti.

Hedef ve önem

Toplam 97 milyon 628 bin TL tutarındaki bu yatırım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çocukları ve gençleri spora teşvik etme hedefi doğrultusunda hayata geçirildi. 2024 Avrupa Spor Şehri unvanı ve 2025 Dünya Spor Başkenti adaylık süreciyle uyumlu projeler, Kayseri Modeli Belediyecilik vizyonunun önemli bir ayağını oluşturuyor.

İHTİYAÇ DUYULAN İLÇELERDE 76 ÇOCUK OYUN ALANI VE 30 SPOR SAHASI YAPAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL...

İHTİYAÇ DUYULAN İLÇELERDE 76 ÇOCUK OYUN ALANI VE 30 SPOR SAHASI YAPAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI; 97 MİLYON 628 BİN TL’LİK ÇOCUK OYUN GRUBU VE SPOR SAHASI YATIRIMI İLE ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ SPORA YÖNLENDİRDİ.

İHTİYAÇ DUYULAN İLÇELERDE 76 ÇOCUK OYUN ALANI VE 30 SPOR SAHASI YAPAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meram’da MEGA 2026’ya Güçlü Programla Giriyor: Gençlik, Spor ve Eğitimde Yeni Dönem
2
Dr. Özgür Ecemiş'ten Sirozdan Korunma Önerileri
3
Erdoğan'ın 24 Ocak Aydın Ziyareti: Trafiğe Kapatılacak Yollar ve Tedbirler
4
Hakan Ülken Karaçi'de EİT TSO ve Sürdürülebilir Turizm Forumu'nu Temsil Etti
5
Siirt’te UMKE Paletli Araçla Diyaliz Hastasını Hastaneye Ulaştırdı
6
HAGİAD'dan Mustafa Elitaş'a Vefa Açıklaması
7
Kayseri Büyükşehir’den kırsalda 106 proje: 97 milyon 628 bin TL’lik çocuk ve spor yatırımı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları