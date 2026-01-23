Kayseri Büyükşehir’den kırsalda 106 proje: 97 milyon 628 bin TL’lik çocuk ve spor yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında kırsalda hayata geçirilen 106 proje ile çocukları ve gençleri spora yönlendirdi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki çalışmalar, 16 ilçede sürdürülen yatırım, proje ve hizmetleri kapsıyor.

Projelerin kapsamı

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından ihtiyaç duyulan ilçelerde 76 çocuk oyun alanı ve 30 spor sahası inşa edildi. Çocuk oyun grupları; Bünyan 4, Develi 18, Kocasinan 1, Özvatan 2, Pınarbaşı 8, Sarıoğlan 5, Sarız 6, Talas 16, Tomarza 7, Yahyalı 4 ve Yeşilhisar 5 olarak çocukların hizmetine sunuldu. Bu projelerin toplam maliyeti 48 milyon 697 bin TL olarak kaydedildi.

Spor sahaları ise Bünyan 2, Develi 8, Hacılar 1, İncesu 2, Kocasinan 1, Özvatan 1, Pınarbaşı 6, Sarıoğlan 3, Sarız 1, Talas 3, Yahyalı 1 ve Yeşilhisar 1 şeklinde ilçelere kazandırıldı. Spor sahalarının yatırım maliyeti 48 milyon 931 bin TL olarak gerçekleşti.

Hedef ve önem

Toplam 97 milyon 628 bin TL tutarındaki bu yatırım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çocukları ve gençleri spora teşvik etme hedefi doğrultusunda hayata geçirildi. 2024 Avrupa Spor Şehri unvanı ve 2025 Dünya Spor Başkenti adaylık süreciyle uyumlu projeler, Kayseri Modeli Belediyecilik vizyonunun önemli bir ayağını oluşturuyor.

