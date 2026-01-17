Kayseri Büyükşehir’den Organik Tarım Eğitimi: 87 Kursiyere Sertifika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen ve Doğal Üretim Bahçesi uygulamasında görev alacaklara yönelik Organik Tarım Temel Eğitimi tamamlandı. Üç gün süren eğitim sonrasında katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Eğitim Detayları

Eğitimler, Kadir Has Kongre Merkezinde, Kayseri Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Bölümü öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Toplamda 93 kişinin yer aldığı programda başarılı olan 87 kursiyere katılım belgeleri verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen proje, sağlıklı toplum için organik üretimi desteklemeyi amaçlıyor.

Kursiyerlerin Görüşleri

Rasim Polat (Eczacı Teknisyeni) 36 saatlik eğitimin kendisine ürünün organikliği, üretimi ve uygulanacak teknikler açısından değer kattığını ifade ederek Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi öğretim görevlilerine teşekkür etti.

Pembegül Özbek Bozkurt programın farkındalık oluşturduğunu ve bilgilerin pekiştirildiğini belirterek, "Eğitimimiz çok verimli geçti" dedi ve teşekkürlerini iletti.

Hayriye Sürel (Ziraat Mühendisi) ise eğitimi "son derece faydalı" olarak nitelendirip, pratik uygulamalar ve bilgi paylaşımı için emeği geçenlere teşekkür etti. Sürel, Türkiye genelinde benzer organizasyon ve Doğal Üretim Bahçesi uygulamasına sık rastlamadığını da vurguladı.

Dr. Gülşen Yılmaz eğitimlerde sebze yetiştiriciliği, hastalık ve zararlılar ile mücadele yöntemleri ve kullanılan ilaçlar hakkında bilgiler sunduklarını, interaktif bir eğitim gerçekleştirildiğini belirtti ve organizasyonu düzenleyen Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Üniversitesi'ne teşekkür etti.

Katılımcılar ve Yetkililer

Organik Tarım Temel Eğitim Programı'na Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşcı, Park Bahçeler İdari İşler Şube Müdürü ve Hobi Bahçeleri Şube Müdür Vekili Hilal Aybak, Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürü Mustafa Acıkan, Hobi Bahçeleri Bakım Şefi Ziraat Mühendisi Abdurrahman Özcan, akademisyenler ve çok sayıda tarımsal üretici katıldı.

Program, Kayseri'de organik tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve yerel üretimin güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

