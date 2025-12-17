Kayseri’de 17 Aralık Saldırısı: Şehitler 9. Yılında Anıldı

Şehit Komandolar Durağı’nda düzenlenen anma programı yoğun katılımla gerçekleştirildi

17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugayı askerlerini taşıyan otobüse yönelik gerçekleşen bombalı saldırıda 15 asker şehit, 54 asker gazi olmuştu. O hain saldırının 9. yıldönümünde, şehitler saldırının meydana geldiği noktada anıldı.

Anma programı, Şehit Komandolar Durağında Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi tarafından düzenlendi. Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, protokol üyeleri, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "9 yıl önce bu durağı cehenneme çevirmek istediler. Bilmiyorlar ki şu anda bize burada cennet kokusu geliyor. Burada şehitlerimizin sesleri hâlâ kulaklarımızda. Burayı Kayseri’nin en nadide yerlerinden birisi hâline getirdik. Kalbimizin en güzel noktasında duruyorlar" sözleriyle duygularını paylaştı.

Vali Çiçek konuşmasına, isimlerini saydığı şehitler üzerinden devam etti: "Bizim Abdulsamed Özen'i, Hasan İlhan'ı, Kamil Tunç'u, Kenan Döngel'i, Mustafa Cihan'ı, Raşi Yücel'i, Göksel Ağaçyetiştiren'i, Arif Tuğ'u, Mesut Yaşar'ı, Ahmet Taş'ı unutmamız mümkün değil. Onlar tam kalbimizdeler. Her 17 Aralık’ta kalbimiz hüzün doluyor."

Dernek Başkanı Ali Yavuz da yaptığı konuşmada, "Kahraman Mehmetçiğimizin çarşı iznine çıkmak için binmiş olduğu halk otobüsüne haince, alçakça düzenlenen saldırıda 15 kahramanımız şehit olmuş, 54 kahramanımız yaralanmıştır. Bugün burada yüreklerimizi yakan bu emîn olayı kınamak, vatan için, bayrak için can veren kahramanlarımızı anmak için toplandık. Bu hain saldırıyı unutmadık, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunması ve protokol üyelerinin durağa karanfil bırakmasıyla program sona erdi.

Tarih: 17 Aralık 2016

Mekan: Şehit Komandolar Durağı

Kayıtlar: 15 şehit, 54 gazi

Kayseri Şehitleri 9. yıldönümünde anıldı