Kayseri'de 174 Bin Kişiye Hastane Öncesi Müdahale: 2025'te 362 Bin Çağrı

Kayseri İl Ambulans Servisi 2025'te 362 bin acil çağrı alıp 174 bin kişiye hastane öncesi hizmet sundu; ekipler 98 kara ambulansı ve 1 helikopter ambulansla görev yaptı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 14:01
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 14:01
Kayseri Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Figen Gürbeden, 2025 yılında İl Ambulans Servisi tarafından yürütülen hastane öncesi acil sağlık hizmetlerini değerlendirdi. Gürbeden, yıl içinde 362 bin acil yardım çağrısı alınarak 174 bin vatandaşa hastane öncesi sağlık hizmeti sunulduğunu açıkladı.

Merkezi yapı ve personel

Kayseri İl Ambulans Servisi bünyesinde 60 istasyon, 836 personel, 98 kara ambulansı ve 1 helikopter ambulans ile hizmet verildiği bilgisini paylaşan Gürbeden; geçen yıl başında 86 olan ambulans sayısının, bakanlığın tahsisiyle yıl içinde 12 ambulans eklenerek 98'e ulaştığını belirtti.

Çağrı ve görevlendirme detayları

Gürbeden, alınan 362 bin acil yardım çağrısından 162 binine ambulans görevlendirmesi yapıldığını ve bu görevlendirmeler sayesinde toplam 174 bin vatandaşın hastane öncesi sağlık hizmetiyle buluştuğunu söyledi. Ayrıca, 162 bin vakanın bin 22’sinin asılsız çağrı olduğunu belirterek ekiplerin olay yerine ulaştıklarında hasta veya kaza bulunmadığını aktardı.

"Zaman, bizim için çok kıymetli. O yüzden vatandaşlarımızın bu şekilde 112’yi meşgul etmemelerini istiyoruz" uyarısında bulundu.

Helikopter ambulansın rolü

İlde konuşlu helikopter ambulansın da faaliyetlerine değinen Gürbeden, Türkiye'de 17 ilde helikopter ambulans hizmeti verildiğini, Kayseri'de 2009'dan beri konuşlanmış helikopter ambulansın olduğunu ve 2025 yılında 181 vakaya müdahale edildiğini söyledi. Hem il içindeki hem de bölgedeki vakalara, ayrıca sevk gerektiren durumlarda diğer illere destek sağlandığını aktardı. Ayrıca 5 hastanın uçak ambulansla diğer illere naklini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

2026 hedefleri

Gürbeden, 2026 yılında hizmetlerin artarak devam edeceğini ve hizmet içi eğitimlerin sürdürüleceğini belirtti. Ayrıca şehir merkezinde açılması planlanan 2 istasyon ile hizmet ağının genişletilmesinin hedeflendiğini ifade etti: "Hizmet içi eğitimlerimize devam etmeyi planlıyoruz. Ayrıca yeni açmayı planladığımız 2 istasyonumuz var. En kısa zamanda onları da Kayseri şehir merkezinde faaliyete geçirmeyi planlıyoruz".

7
