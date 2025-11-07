Kayseri’de 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere olan kaçak sigaraları ele geçirdi.

Operasyon detayları

KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kentte iki şahsın kaçak sigaraları piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan operasyonda F.A. (34) ve M.Ş.B. (42) yakalanırken, şahısların araçlarında yapılan aramada 2 bin paket kaçak sigara bulundu.

Son gelişme

Ele geçirilen materyallere ekipler tarafından el konulurken, şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, 2 BİN PAKET KAÇAK SİGARA PİYASAYA SÜRÜLMEDEN YAKALANDI.