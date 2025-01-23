Kayseri'de 2 Firari Hükümlü Ele Geçirildi

Kayseri'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yapılan operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği, kentte aranan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Hükümlüler ve Suçlamalar

Ekipler, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.A. (52) ile uyuşturucu kullanmak suçundan kesinleşmiş 2 yıl 5 ay hapis cezası bulunan İ.İ’yi (34) yakaladı. Her iki hükümlü, yakalama işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bu operasyon, Kayseri'deki güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.