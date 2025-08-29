Kayseri'de 215 Kilogramlık Top Mermisi Deneyi Seyit Onbaşı'nı Anımsattı
Talas Belediyesi'nin 30 Ağustos farkındalık çalışması
Talas Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşlardan 215 kilogramlık bir top mermisini kaldırmalarını isteyerek sosyal farkındalık yaratmayı hedefledi.
Deney, tarihi Ali Saip Paşa Sokağı'nda bulunan Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi önünde gerçekleştirildi. Görevli, top mermisini müzeye taşımak için yoldan geçenlerden yardım istedi.
Birkaç kişi birlikte denemelerine rağmen mermi yerinden oynatılmadı. Görevli, Çanakkale Savaşı'nda Seyit Onbaşı'nın 215 kilogramlık mermiyi kaldırarak namluya koyduğunu ve savaşın seyrini değiştirdiğini anlattı.
Müzeyi gezen ve deneye şahitlik eden vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.