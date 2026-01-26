Kayseri'de 22 Milyon TL'lik Destek Öğrencilerin Hesaplarına Yatırıldı

Üniversitede Öğrencisi Okuyan Ailelere erken ödeme

Genç dostu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde hayata geçirilen "Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı" projesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait destek ödemeleri ailelerin hesaplarına aktarıldı. Planlanan tarihten 1 hafta önce yapılan ödemeler, yarıyıl tatilinde öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kent sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin; devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyan öğrencilerine destek olmak amacıyla yürütülen projede 2.697 aileye 20 milyon 227 bin 500 TL destek ödemesi yapıldı. Proje kapsamında dar gelirli ve ihtiyaç sahibi her bir aileye 7 bin 500 TL destek verildi.

Başkan Büyükkılıç, projeye dair değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Yerel yönetim hizmetlerimizle çocuklarımız ve gençlerimizin daha donanımlı bir şekilde yetişmelerine katkı sunmaya çalışırken, yükseköğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ve ailelerine maddi olarak destek sağlıyoruz. Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı projemizde bu eğitim öğretim yılı için destek ödemeleri ailelerin hesaplarına aktarıldı. 2.697 aileye 20 milyon 227 bin 500 TL destek ödemesi yaptık. Aileler, öğrencilerimiz için güle güle harcasınlar"

Büyükkılıç'ın anlamlı projesi, hem ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hem de üniversite öğrencilerinin eğitimine destek olmayı amaçlıyor.

GENÇ DOSTU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ’IN ‘ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENCİSİ OKUYAN AİLE DESTEK YARDIMI’ PROJESİNDE, 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA AKTARILDI