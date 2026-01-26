Kayseri'de 22 Milyon TL'lik Destek Öğrencilerin Hesaplarına Yatırıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı" kapsamında 2.697 aileye 20 milyon 227 bin 500 TL ödeme yaptı; ödemeler planlanandan 1 hafta önce gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 15:34
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 15:34
Kayseri'de 22 Milyon TL'lik Destek Öğrencilerin Hesaplarına Yatırıldı

Kayseri'de 22 Milyon TL'lik Destek Öğrencilerin Hesaplarına Yatırıldı

Üniversitede Öğrencisi Okuyan Ailelere erken ödeme

Genç dostu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde hayata geçirilen "Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı" projesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait destek ödemeleri ailelerin hesaplarına aktarıldı. Planlanan tarihten 1 hafta önce yapılan ödemeler, yarıyıl tatilinde öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kent sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin; devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyan öğrencilerine destek olmak amacıyla yürütülen projede 2.697 aileye 20 milyon 227 bin 500 TL destek ödemesi yapıldı. Proje kapsamında dar gelirli ve ihtiyaç sahibi her bir aileye 7 bin 500 TL destek verildi.

Başkan Büyükkılıç, projeye dair değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Yerel yönetim hizmetlerimizle çocuklarımız ve gençlerimizin daha donanımlı bir şekilde yetişmelerine katkı sunmaya çalışırken, yükseköğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ve ailelerine maddi olarak destek sağlıyoruz. Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı projemizde bu eğitim öğretim yılı için destek ödemeleri ailelerin hesaplarına aktarıldı. 2.697 aileye 20 milyon 227 bin 500 TL destek ödemesi yaptık. Aileler, öğrencilerimiz için güle güle harcasınlar"

Büyükkılıç'ın anlamlı projesi, hem ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hem de üniversite öğrencilerinin eğitimine destek olmayı amaçlıyor.

GENÇ DOSTU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ’IN ‘ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENCİSİ OKUYAN...

GENÇ DOSTU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ’IN ‘ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENCİSİ OKUYAN AİLE DESTEK YARDIMI’ PROJESİNDE, 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA AKTARILDI

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ladik Akdağ'da 11 Yaşındaki Aytuna'nın Kayak Keyfi Kabusa Döndü: Pistte Çarpıp Kaçtılar, Kalçası Kırıldı
2
ERÜ Hastaneleri'nde Yenileme Sürüyor: 800 Yataklı Yeni Hastane 2026'da
3
2025 Bitkisel Üretim Planlaması: Planlı Üretim Listeleri 23 Ocak 2026'da Askıya Çıkarıldı
4
Dr. Serpil Arslan: Grip Vakaları Ağırlaşıyor, Erken Tedavi Önemli
5
Görgel: Kahramanmaraş'a 21 Ayda 20 Milyar TL'yi Aşan Altyapı ve 71 Proje
6
Atatürk’ün Turgutlu’ya Gelişinin 103. Yılı Törenle Kutlandı
7
Sürüden Ayrılan Penguen Viral Oldu: Belediyelerden Gülümseten Paylaşımlar

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları