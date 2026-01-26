Datça Çomarlık'ta Yaklaşık 5 Bin Metrelik Kanalizasyon Hattıyla Sorun Sona Eriyor

Datça İskele Mahallesi Çomarlık’ta kanalizasyon sorunu sona eriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Datça İlçesi İskele Mahallesi Çomarlık Mevkii’nde yaklaşık 5 bin metrelik kanalizasyon hattı yapımına başladı. Proje ile artan nüfus kaynaklı atık suyun çevreye verdiği zararların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Altyapı yatırımıyla çevre ve yaşam kalitesi korunacak

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras önderliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bölgedeki altyapı ihtiyacına yönelik saha incelemeleri 3 ay önce tamamlanmıştı. İncelemelerin ardından, Çomarlık bölgesinin kanalizasyon sorununu kalıcı olarak çözecek hat imalatına başlandı.

Proje ile hedeflenenler arasında, artan yapılaşma ve nüfus nedeniyle ortaya çıkan çevresel problemlerin giderilmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi yer alıyor.

Çalışmanın kapsamı ve faydalanacak hane sayısı

MUSKİ yetkilileri, kanalizasyon altyapısının bulunmaması nedeniyle bölgede vatandaşların fosseptik kullanmak zorunda kaldığını; bunun özellikle yağışlı dönemlerde taşma, sızıntı ve koku gibi sağlık ve çevre sorunlarına yol açtığını belirtti. Yürütülecek çalışmaların tamamlanmasıyla bu olumsuzlukların ortadan kalkacağı ve vatandaşların vidanjör kullanımından kurtulacağı ifade edildi.

Yaklaşık 900 ev projenin hizmetinden yararlanacak. MUSKİ Datça İşletme Şube Müdür Vekili Serdar Ocak çalışmaya ilişkin, "5 bin metre kanalizasyon şebeke hattı imalatı yapılacak. 144 adet muayene bacası, 180 adet parsel bacası konulacak sistemde. Bir adet tersin merkezimizle terfi merkezlerimize ulaştıracağız" dedi.

Yerel yöneticiler ve sakinlerin tepkisi

İskele Mahallesi Muhtarı Meriç Bora, bölgedeki mağduriyeti vurgulayarak, "Vatandaşın çok ciddi derecede mağduriyeti vardı. Yapı olayı burada fazla. 700-800 yaklaşık daire var bölgede... İskele mahalle muhtarlığı olarak Büyükşehir’e iletmiştik. Ahmet Başkan, sahadaki arkadaşlar ve daire başkanları çağrımızı duydu ve sağ olsunlar bu olaya el attı" diye konuştu.

Çomarlık sakini Mehmet Erdal ise yaklaşık 17 yıllık sorunlarının çözüme kavuştuğunu belirterek, "Kanalizasyon problemi var. 17 yıldır devam eden bir problem... Ahmet Başkan bu işe el attı ve bugün herkes kendi sözünün arkasında durmuş oluyor. Bu bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Projenin tamamlanmasıyla Çomarlık bölgesinin uzun yıllar sürecek sağlıklı ve güvenli bir kanalizasyon altyapısına kavuşması hedefleniyor.

