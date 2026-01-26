Kamp Akademisi 'En İyiler'ini Seçti — Kuzey Takımı Zirvede

Bolu Aladağlar'da düzenlenen Kamp Akademisi 'En İyiler' etkinliğinde Kuzey Takımı (Sarı Bölüm) birinci oldu; zorlu kış etapları ve jüri değerlendirmeleri belirleyici oldu.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 16:32
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 16:32
Kamp Akademisi’nde "En İyiler" belli oldu

Bolu Aladağlar’da yoğun kar ve sert hava şartları altında gerçekleştirilen Kamp Akademisi etkinliği, mezunların doğada hayatta kalma ve ekip çalışması becerilerini sınadı. Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon, katılımcılara hem zorlu bir sınav hem de eşsiz bir deneyim sundu.

Jüri kadrosunda Hakan Karahan, Yağız Derolur, Serkan Bilgin, Ensar Cesur, Faysal Şakuç ve Ali Tümay yer aldı. Uzman isimlerin titiz değerlendirmeleri etkinliğin en belirleyici unsurlarından biri oldu.

Zorlu etaplar ve teknik değerlendirme

Takımlar; fiziksel dayanıklılıklarının yanı sıra kriz yönetimi, teknik donanım ve ekip uyumunu da sergilemek zorunda kaldı. Etaplarda tarp ve çadır kurulumu, ateş yakma teknikleri, düğüm çeşitleri ve doğru ekipman kullanımı jüri tarafından ayrıntılı değerlendirildi.

Özellikle yoğun kar altında ateşin kar üstünde platform kurularak mı yoksa kar kazılarak mı yakılacağı; düğüm tekniklerinde ise kör düğüm mü yoksa güvenli düğüm mü tercih edildiği puanlamada belirleyici oldu. Katılımcılar ayrıca yön bulma, iz sürme ve geri dönüş rotası oluşturma becerilerini de gösterdi; iz bırakma teknikleri yarışmanın öne çıkan etapları arasındaydı.

Güçlü jüri, sıkı değerlendirme ve kazanan

Üç farklı bölgeyi temsil eden Kuzey Takımı (Sarı Bölüm), Pars Takımı (Mavi Bölüm) ve Kaşifler Takımı (Yeşil Bölüm) büyük ödül için kıyasıya yarıştı. Takımlar; Isı Yönetimi, Doğal Ateş ve İş Paylaşımı başlıkları altında değerlendirildi.

Jüri değerlendirmeleri sonucunda; kriz anındaki soğukkanlılıkları, doğru düğüm teknikleri ve başarılı iş paylaşımıyla öne çıkan Kuzey Takımı (Sarı Bölüm) etkinliğin galibi oldu. Organizasyon, kış kampçılığında bilinçli hareket etmenin ve ekip uyumunun önemini yeniden vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

