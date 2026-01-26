Uzm. Dr. Arda Kazım Demirkan: Depresyon Tedavi Edilebilir

Uzm. Dr. Arda Kazım Demirkan, depresyonun tedavi edilebilir olduğunu, mutsuzlukla karıştırılmaması gerektiğini ve erken müdahalenin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 15:50
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 15:50
Liv Hospital Samsun Psikiyatri Kliniğinden Uzm. Dr. Arda Kazım Demirkan, depresyonun tedavi edilebilir bir rahatsızlık olduğunu ve toplumda sıkça mutsuzluk ile karıştırıldığını belirtti.

Depresyon nedir?

Uzm. Dr. Demirkan, depresyonu tanımlarken şunları söyledi: "Depresyon, bazen sadece mutsuzluk ile bazen de hem mutsuzluk, hem de kaygılı bir ruh haliyle birlikte kişinin düşüncesinde, konuşmasında, hareketlerinde ve fizyolojik işlevlerinde bir yavaşlamanın olduğu ve bunlarla birlikte değersizlik, isteksizlik, yetersizlik, karamsarlık hislerinin eşlik ettiği bir sendromdur".

Mutsuzluk mu, depresyon mu?

Dr. Demirkan, günlük dildeki ifade farklılıklarına dikkat çekti: "Konuşma dilinde ‘mutsuz ve karamsar’ hissettiğimizde kendimizi ’depresyondayım’ diyerek ifade ediyoruz. Halbuki mutsuzluk, depresyonun bir parçası olabileceği gibi daha sık olarak günlük yaşam olaylarının getirdiği geçici bir duygu olabilir. Mutsuzluğun, depresyonun bir parçası olup olmadığını belirlemek önemlidir çünkü tedavi gerekip gerekmediğine karar vermemizi belirler".

Erken müdahale ve tedavi önem taşıyor

Depresyonun tedavi edilebilirliğini vurgulayan Uzm. Dr. Demirkan, şu uyarıda bulundu: "Kişi, ömrü boyunca bir defa depresyona girebileceği gibi, birden fazla kez de girebilir. Böyle durumlarda her bir depresyon süresince uygun tedavi yöntemlerine başvurmak kişinin hem ruh, hem beden sağlığı bakımından önemlidir. Kişide depresyon geçmişi özellikle mevsimsel depresyon geçmişi varsa belirtilerin ilk çıkmaya başladığı tarihlerde yardım alması önem kazanmaktadır. Birçok rahatsızlıkta olduğu gibi problem ne kadar çabuk tespit edilip, tedavi süreci ne kadar çabuk başlarsa, iyileşme de o kadar kısa sürer".

Uzman, toplumda depresyon belirtilerinin erken dönemde fark edilip profesyonel destek alınmasının tedavi başarısını artırdığını vurguladı.

