Gökgöl Mağarası'nda Ziyaretçi Rekoru: Zonguldak'ta 90 Bin Kişi

350 milyon yıllık Gökgöl Mağarası restorasyon sonrası rekor kırdı: 90 bin ziyaretçi, 2026 hedefi 125 bin; sağlık turizmi de ilgi çekiyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 16:16
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 16:16
Gökgöl Mağarası'nda Ziyaretçi Rekoru

350 milyon yıllık Gökgöl Mağarası, Türkiye'nin en uzun onuncu mağarası olarak Zonguldak'ta turizm rekorları kırıyor. Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, mağaranın son 25 yılın en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştığını belirterek, "Bu yıl 90 bin misafirimizi ağırladık, 2026 hedefimiz 125 bin barajını aşmak" dedi.

Restorasyon ve ziyaretçi akını

Zonguldak-Ankara karayolu üzerinde yer alan ve 2021 yılında tamamlanan restorasyon çalışmalarıyla modern bir görünüme kavuşan Gökgöl Mağarası, bölge turizminin lokomotifi olarak öne çıkıyor. İçinde bulunan 875 metrelik yürüyüş parkuru, mağara içinden geçen dere ve etkileyici damlataş oluşumları "Yaşayan Mağara"yı hem yerli hem de yabancı turistlerin tercih ettiği bir destinasyon haline getirdi.

Ziyaretçi sayısı ve hedefler

Ahmet Karayılmaz ziyaretçi verilerini paylaşırken artışın tesadüf olmadığını vurguladı: "Yıllardır Zonguldak’ı ziyaret eden insan sayısının artması hem esnafımız hem vatandaşlarımız için olumlu bir tablo yansıtmakta. Tadilat ve pandemi sonrasındaki dönemde ziyaretçi sayılarımız 30 bin, 45 bin ve 60 bin baremlerini aşarak bu yıl 90 bin rakamına ulaştı. Bu, son 20-25 yılın en büyük rakamıdır. Gökgöl, kendi tanıtımını kendisi yapan bir lokasyon; çünkü her gelen buradan mutlu hatıralarla ayrılıyor."

Gelecek vizyonunu "Hedefimiz çok büyük" diyerek özetleyen Karayılmaz, tanıtım çalışmalarının meyve verdiğini belirterek, "Valimizin liderliğinde Türkiye’nin birçok fuarına giderek tanıtımlar yapıyoruz. Bu çalışmalar meyvesini verdi; ulusal tur şirketleri artık Karabük ve Amasra rotalarına Zonguldak’ı da eklediler. Hafta sonları mağarada adım atacak yer olmuyor. Personelimiz sadece Pazartesi günleri dinlenebiliyor. Özellikle 10 günlük bayram tatillerinde 9-10 bin kişilik akınlar yaşıyoruz. Bu motivasyonla 2026 yılında 125 bin rakamını geçmeyi hedefliyoruz."

Sağlık turizmi ve mikroklima

Mağaranın mikroklima özelliği sağlık turizmine de katkı sağlıyor. Karayılmaz, "Mağaramız yazın serin, kışın sıcak olan çok enteresan bir ortama sahip. Solunum sistemi rahatsızlığı olan insanlar burada vakit geçirdiklerinde kendilerine iyi geldiğini ifade ediyorlar. Özellikle yaşlı hastalarımız, girişten sonraki ilk 100 metrede bulunan salonumuzda oturup dinlenerek vakit geçiriyorlar. Bu sağlık faktörü de ziyaretçi sayımızın artışında ciddi bir etken." dedi.

Ziyaretçi izlenimi

Mağarayı ailesiyle ziyaret eden Hümeyra Feyzanur Kök, deneyimini şu sözlerle aktardı: "Sarkıtların her biri Allah’ın eşsiz birer sanat eseri gibi. Damlaların akışını izlemek ve bu huzurlu atmosferde yürümek gerçekten etkileyici. Buraya ikinci gelişim ama şehirden ayrılmadan önce bir kez daha görmek istedim. Burası sadece bir mağara değil, ruhun dinlendiği bir yer. Herkese tavsiye ediyorum."

