Kayseri'de 3 Kuşaktır Peynircilik: Mehmet Denk'ten 'Kaliteli Peynir' Püf Noktaları

Kayseri'de 3 kuşaktır peynircilik yapan Mehmet Denk, kaliteli peynirin tat, rafya ve kokudan anlaşıldığını; kışın Eski Kars kaşarı, Erzincan tulum ve Ezine'nin tercih edildiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:46
Kayseri’de peynir satıcılığı yapan Mehmet Denk, kaliteli ve lezzetli peynirin nasıl anlaşılacağını anlattı. Ailelerinin üç kuşaktır dükkânda olduğunu ve 2006 yılından bu yana bizzat çalıştığını belirtti.

İyi peynir tadı, rafya ve kokudan anlaşılır

"İyi peynir tadından yani rafyasından, kokusundan anlaşılır." diye konuşan Denk, "İnsan yediği zaman damağında lezzet bırakan peynir iyi peynirdir." ifadesini kullandı. Hileli ve tağşişli ürünlerin ise tadı ve dokusuyla hemen fark edildiğini vurguladı: "O tip ürünleri yediğiniz zaman dilinize lezzeti ve tadı fark ettirir".

Kışın favorileri ve fiyat değerlendirmesi

Denk, kış aylarında müşterilerin en çok Eski Kars kaşarı, Erzincan tulum ve Ezine peynirlerini tercih ettiğini söyledi. Açık satılan peynirlerin markettekilere kıyasla daha lezzetli ve bozulma riskinin daha az olduğunu belirtti.

Süt darlığı sebebiyle fiyatlarımız yüksek, diyen Denk, bu durumu satıcılar olarak kabul ettiklerini ve alım gücünün düşüklüğünün fiyatların yüksek kalmasına neden olduğunu ifade etti.

