Kayseri'de 33 Yıl Sonra Kaybolan Kadının Gömüldüğü Yer Keşfedildi

Kayseri'de Kayıp Kadının Gömüldüğü Yer Keşfedildi

Kayseri'de 33 yıldır kayıp olan H.T.'nin gömüldüğü değerlendirilen bölgede, mahkeme kararıyla keşif gerçekleştirildi. Kız kardeşini öldürdüğü iddiasıyla Y.T. hakkında yürütülen davada, 2 tanığın kadının gömülü olduğu yeri bildiklerini ifade etmesi üzerine, mahkeme heyeti keşif yapılmasına karar verdi.

Keşif çalışmalarında, iş makineleri kullanılırken, kadavra köpekleri ile de arama yapıldı. Ancak, şu ana kadar herhangi bir bulguya ulaşılamadığı belirtildi.

H.T., evlenip Adana'ya yerleştiği dönemden sonra, 1992 yılında ailesi tarafından Kayseri'ye getirildiği ve bir daha kendisinden haber alınamadığı ifade ediliyor.

Kız kardeşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Y.T., daha önce 10 Haziran 2021 tarihinde, ağabeyi M.T. ve eski yengesi F.Ö.'yü iple boğarak cesetlerini bahçedeki tandıra gömmesi nedeniyle 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "kasten öldürme" suçundan agırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.