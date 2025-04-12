Kayseri'de 392 Tarihi Eser Ele Geçirildi: 1 Gözaltı

Kayseri'de Tarihi Eser Operasyonu

Kayseri'de gerçekleştirilen bir operasyonda, 392 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Operasyonu ile Eserler Ele Geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, A.S. isimli şahsın tarihi eser niteliği taşıyan malzemeleri satışa sunacağı yönünde bilgi aldı. Bu ihbarla harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin üstü ve ikameti üzerinde arama gerçekleştirdi.

Aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen toplamda 367 sikke ve 25 tarihi obje ele geçirildi. Bu eserlerin, bölgenin tarihi ve kültürel mirası açısından büyük öneme sahip olduğu belirtildi.

Olayla ilgili detaylı incelemeler ve gözaltındaki zanlının jandarmadaki işlemleri sürmektedir.

Kayseri'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 392 sikke ve obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.