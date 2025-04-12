DOLAR
37,9 0%
EURO
42,94 -0,24%
ALTIN
3.957,95 0,01%
BITCOIN
3.212.049,14 -1%

Kayseri'de 392 Tarihi Eser Ele Geçirildi: 1 Gözaltı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 392 tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 17:56
Kayseri'de 392 Tarihi Eser Ele Geçirildi: 1 Gözaltı

Kayseri'de Tarihi Eser Operasyonu

Kayseri'de gerçekleştirilen bir operasyonda, 392 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Operasyonu ile Eserler Ele Geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, A.S. isimli şahsın tarihi eser niteliği taşıyan malzemeleri satışa sunacağı yönünde bilgi aldı. Bu ihbarla harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin üstü ve ikameti üzerinde arama gerçekleştirdi.

Aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen toplamda 367 sikke ve 25 tarihi obje ele geçirildi. Bu eserlerin, bölgenin tarihi ve kültürel mirası açısından büyük öneme sahip olduğu belirtildi.

Olayla ilgili detaylı incelemeler ve gözaltındaki zanlının jandarmadaki işlemleri sürmektedir.

Kayseri'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 392 sikke ve obje ele geçirildi, 1 kişi...

Kayseri'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 392 sikke ve obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Bakan Yumaklı'dan IPARD III için 50 Milyon Euro'luk Hibe Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Berlin'de İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya Saldırıları Protesto Edildi
2
Kars Safari Fotoğraf Yarışması’nda 95 Fotoğraf Tutkunu Bir Araya Geldi
3
Cenevre'de Binlerce Kişiden Filistin'e Destek Yürüyüşü
4
İstanbul’da Boykot Raporu: Finansal, Toplumsal ve Fıkhi Boyutlar
5
Şırnak'ta Bahar Cenneti: Ters Laleler Kar Altında Göz Kamaştırıyor
6
Sivas'ta Devrilen Tır Alev Alev Yandı: Sürücü Hayatını Kaybetti
7
Kayseri'de Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Bakan Yumaklı'dan IPARD III için 50 Milyon Euro'luk Hibe Desteği

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık