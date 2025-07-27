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Kayseri'de 7,5 Milyon Yıllık Fosillerin Sergileneceği Müze İnşaatı Devam Ediyor

Kayseri'de 7,5 milyon yıllık fosilleri sergileyecek olan Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nin inşaatı sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 14:17
Kayseri'de 7,5 Milyon Yıllık Fosillerin Sergileneceği Müze İnşaatı Devam Ediyor

Kayseri'de Fosil Müzesi İnşaatı Hızla İlerliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 7,5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji ve Fosil Müzesi inşaatını yerinde inceledi. Melikgazi ilçesinde devam eden inşaat çalışmaları hakkında bilgi alarak müzenin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Kültürel Projelere Devam

Büyükkılıç, Kayseri'yi sosyal ve kültürel içerikli projelerle buluşturma çabalarının devam ettiğini belirtti. Yamula bölgesi'nde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan fosillerin müzede sergileneceğini, ayrıca müzenin Kayseri'nin jeomorfolojik yapısını da yansıtan önemli bir merkez olacağını vurguladı.

Müze Alanı ve İçeriği

Büyükkılıç, müzenin 6.000 metrekarelik bir alanda inşa edildiğini ve 2026 sonbaharında Kayseri'nin yeni bir müze ile buluşacağını açıkladı. Müze, yalnızca fosil sergilemekle kalmayacak, aynı zamanda Kayseri'nin doğa ve jeomorfolojik yapısını da gösterecek.

Müze Özellikleri

Paleontoloji ve Fosil Müzesi; 4 kapalı sergi salonu, fosil maket sergileme galerisi, kapalı geçici sergi salonları, bir balkon geçici sergi alanı, fosil laboratuvarı, fosil deposu, çocuk oyun ve eğitim alanı, hediyelik eşya satış birimi, idari ofisler ve millet kıraathanesi gibi çeşitli bölümleri içerecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (ortada), 7,5 milyon yıllık fosillerin...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (ortada), 7,5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji ve Fosil Müzesi inşaatını inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (ortada), 7,5 milyon yıllık fosillerin...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (ortada), 7,5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji ve Fosil Müzesi inşaatını inceledi.

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