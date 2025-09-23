Kayseri'de 7,7 Milyon Yıllık Kılıç Dişli Kaplan Fosili Bulundu

Kayseri'de Yamula Barajı çevresindeki kazılarda 7,7 milyon yıllık kılıç dişli kaplan fosili bulundu; bölgedeki zengin fosil çeşitliliği ve müze çalışması dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 17:03
Kazı çalışmaları ve incelemeler

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Kayseri'de Yamula Barajı civarında yürütülen kazılarda bu yıl 7,7 milyon yıl öncesine ait kılıç dişli kaplan fosilinin bulunduğunu açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kazının bilimsel danışman heyetinde yer alan Prof. Dr. Okşan Başoğlu ve Prof. Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu ile birlikte kazı alanında incelemelerde bulundu. Büyükkılıç, ayaklandırma çalışması kapsamında 3D yazıcıyla yapılan zürafa fosilinin de yer aldığı alanda temsili kazı gerçekleştirdi.

Bölgedeki fosil zenginliği ve müze çalışması

Büyükkılıç, bulunan fosillerin 7,7 milyon yıl öncesine ait olduğunu belirterek, bölgenin göz ardı edilemeyecek bir zenginliğe sahip olduğunu vurguladı. Açıklamasında fillerin atası, gergedanlar, zürafalar, 3 toynaklı atlar ve sırtlan gibi yırtıcıların da dahil olduğu çok sayıda fosil bulunduğunu söyledi.

Özellikle bulunan fil kafataslarının önemine işaret eden Büyükkılıç, fosillerin sergileneceği müzenin inşaatının sürdüğünü ve müzenin gelecek yılın sonuna doğru tamamlanmasının planlandığını aktardı.

Bilimsel değerlendirme ve yeni bulgular

Prof. Dr. Okşan Başoğlu, bölgenin fosil açısından son derece zengin olduğunu, yurt dışından bilim insanlarının da projede yer aldığını ve elde edilen bulgularla ilgili 3 bilimsel yayın yaptıklarını söyledi. Başoğlu, ellerindeki fosillerin dünyada eşi benzeri bulunmadığını belirtti.

Bu yıl kazıların çok verimli geçtiğini kaydeden Başoğlu, alanda 3 hortumlu memeli kafatası bulduklarını ve bunun bir sezonda elde edilmesinin mucize niteliğinde olduğunu ifade etti. Başoğlu, laboratuvarda incelemelerin sürdüğünü, yeni sürprizlerle karşılaşılabileceğini ve belki de yeni bir tür tanımlanabileceğini, ancak bunun için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Başoğlu ayrıca bu yılki önemli buluntulardan biri olarak kılıç dişli kaplanı işaret etti ve kılıç dişli kaplanın Geç Miyosen'in baskın yırtıcılarından olduğunu, köpek dişlerinin uzunluğunun 25-30 santimetreyi bulduğunu, bu canlının epey iri ancak günümüzde nesli tükenmiş bir tür olduğunu aktardı.

