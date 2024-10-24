DOLAR
34,24 0,05%
EURO
37,08 -0,19%
ALTIN
3.002,1 -0,35%
BITCOIN
2.318.797,1 -1,55%

Kayseri'de 800 Yataklı Hastane Projesi Hayata Geçiyor

Erciyes Üniversitesi, sismik izolatör ile inşa edilecek 800 yataklı hastane projelerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 17:22
Kayseri'de 800 Yataklı Hastane Projesi Hayata Geçiyor

Kayseri'de Yeni Hastane Projesi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 800 yataklı Erciyes Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin 1. etap ihalesinin 13 Kasım'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Önemli Detaylar

Altun, hastanenin sismik izolatör teknolojisi ile inşa edileceğini vurgulayarak, bunun Kayseri'deki ilk uygulama olacağını ifade etti. ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri için düzenlenen basın toplantısında, yeni acil ek binasının 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip olduğunu ve yaklaşık 148 milyon lira maliyetle tamamlandığını dile getirdi.

Yeni Acil Bilgileri

Prof. Dr. Altun, 28 Ekim itibarıyla hizmete girecek yeni acil binasının, hasta yoğunluğunu azaltmayı ve hasta yakınlarına daha konforlu bir ortam sağlama hedefine hizmet edeceğini belirtti.

Hastane Projesinin Avantajları

Yeni hastane projesinin onaylandığını açıklayan Altun, mevcut hastanelerde sürekli artan onarım giderlerine dikkat çekti. Özellikle polikliniklerin ve ana binanın yıllık onarım bedelinin 70-80 milyon lirayı bulduğunu ifade eden Altun, yeni projenin bu maliyetleri azaltmayı hedeflediğini belirtti. Yeni hastanedeki tek kişilik odaların büyüklüğünün, mevcut 15 metrekareden 32.5 metrekareye çıkacağı bilgisini verdi.

Proje Yatırımı

Bu projenin yaklaşık 340 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirileceğini dile getiren Rektör Altun, şehrin sağlık altyapısına önemli katkılar sunacağına da vurgu yaptı. Toplantının ardından Altun ve katılımcılar, yeni acil binasını ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TUSAŞ Çalışanları İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Saldırısına Tepki
3
AB, Kuzey Makedonya ile Üyelik Sürecini Hızlandırmak İstiyor
4
Kayseri'de Eniştesini Öldüren Sanığa 19,5 Yıl Hapis Cezası
5
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Gazze Açıklamaları
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki Güvenlik Toplantısına Başkanlık Edecek
7
Kayseri'de 800 Yataklı Hastane Projesi Hayata Geçiyor

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek