Kayseri'de 800 Yataklı Hastane Projesi Hayata Geçiyor

Kayseri'de Yeni Hastane Projesi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 800 yataklı Erciyes Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin 1. etap ihalesinin 13 Kasım'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Önemli Detaylar

Altun, hastanenin sismik izolatör teknolojisi ile inşa edileceğini vurgulayarak, bunun Kayseri'deki ilk uygulama olacağını ifade etti. ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri için düzenlenen basın toplantısında, yeni acil ek binasının 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip olduğunu ve yaklaşık 148 milyon lira maliyetle tamamlandığını dile getirdi.

Yeni Acil Bilgileri

Prof. Dr. Altun, 28 Ekim itibarıyla hizmete girecek yeni acil binasının, hasta yoğunluğunu azaltmayı ve hasta yakınlarına daha konforlu bir ortam sağlama hedefine hizmet edeceğini belirtti.

Hastane Projesinin Avantajları

Yeni hastane projesinin onaylandığını açıklayan Altun, mevcut hastanelerde sürekli artan onarım giderlerine dikkat çekti. Özellikle polikliniklerin ve ana binanın yıllık onarım bedelinin 70-80 milyon lirayı bulduğunu ifade eden Altun, yeni projenin bu maliyetleri azaltmayı hedeflediğini belirtti. Yeni hastanedeki tek kişilik odaların büyüklüğünün, mevcut 15 metrekareden 32.5 metrekareye çıkacağı bilgisini verdi.

Proje Yatırımı

Bu projenin yaklaşık 340 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirileceğini dile getiren Rektör Altun, şehrin sağlık altyapısına önemli katkılar sunacağına da vurgu yaptı. Toplantının ardından Altun ve katılımcılar, yeni acil binasını ziyaret etti.