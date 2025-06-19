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Kayseri'de Aileler Arasında Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı

Kayseri'de, çocukların tartışmasına ailelerin karışması sonucu çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 14:21
Kayseri'de Aileler Arasında Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı

Kayseri'de yaşanan üzücü bir olayda, çocukların tartışması aileleri de içine çekince kanlı bir kavgaya dönüştü. Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde Fatih Karcı Caddesi üzerinde oynayan çocuklar arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, hızla büyüyerek kavgaya neden oldu.

Aile bireylerinin de dahil olduğu ve kısa sürede büyüyen bu kavgada, 5 kişi bıçakla yaralanırken, 1 kişi ise darbedilerek yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatarak şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri'de çocukların tartışmasına aileler karışınca çıkan kavgada 5'i kişi bıçakla, 1 kişi ise...

Kayseri'de çocukların tartışmasına aileler karışınca çıkan kavgada 5'i kişi bıçakla, 1 kişi ise darbedilerek yaralandı. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kayseri'de çocukların tartışmasına aileler karışınca çıkan kavgada 5'i kişi bıçakla, 1 kişi ise...

Kayseri'de çocukların tartışmasına aileler karışınca çıkan kavgada 5'i kişi bıçakla, 1 kişi ise darbedilerek yaralandı. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

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