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Kayseri'de Arkadaşlar Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü

Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 37 yaşındaki M.B. av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 17:39
Kayseri'de Arkadaşlar Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü

Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavga, şehirdeki tansiyonu artırdı. Edinilen bilgiye göre, M.B. (37) ile arkadaşları S.E. ve Ö.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B. av tüfeğiyle vuruldu. Olay yerinde ağır yaralanan M.B., maalesef yaşamını yitirdi.

Olay sonrası polis ekipleri, kavgaya karışan S.E. ve Ö.B.'yi gözaltına aldı. Gözaltında bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kayıt altında soğukkanlı bir şekilde gerçekleşen bu olay, yetkilileri harekete geçirdi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeğiyle vurulan 1 kişi hayatını...

Kayseri'de arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeğiyle vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.

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