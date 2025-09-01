DOLAR
Kayseri'de bıçaklı kavga: Taksi şoförü ağır yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada taksi şoförü M.D. ağır yaralandı; şüpheli H.Ş. için çalışma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 21:02
Kayseri'de bıçaklı kavga: Taksi şoförü ağır yaralandı

Kayseri'de bıçaklı kavga: Taksi şoförü ağır yaralandı

Olayın Detayları

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Argıncık Mahallesi'nde ticari taksi şoförü M.D. ile H.Ş. arasında belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Tartışmanın ardından H.Ş., yanında bulunan bıçakla M.D.'yi yaraladı. Olayı gören çevredekiler yaralıya müdahale etti.

Olay yerine gelen vatandaşlardan Muhammed Çoban, gazetecilere yaralıya yardım etmeye çalıştıklarını anlattı ve şunları söyledi: "Eline taş alıp adama atmaya çalıştığında yere yıkıldığını söylediler. Su vermeye, bildiğimiz sağlık yöntemlerini uygulamaya çalıştık. Uyanık tutmaya çalıştık. Kan akan yeri kapattık. Nabzına baktık ama düşüyordu. Ambulans gelip götürdü."

Ambulansla hastaneye kaldırılan M.D.'nin durumu ağır olarak bildirildi. Polis, olayın ardından şüpheli H.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada taksi şoförü ağır yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada taksi şoförü ağır yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada taksi şoförü ağır yaralandı. Polis ekipleri...

