Kayseri'de Buzlanma Sonrası Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Kayseri'de Buzlanma Kazası: 2 Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, buzlanma nedeniyle yaşanan zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, kazanın adresi Altınoluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı oldu. Burada M.F.E.'nin kontrolündeki 51 AAY 813 plakalı araç, M.Y.'nin kullandığı 38 BB 104 ve E.A.'nın idaresindeki 50 EE 111 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Öte yandan, aynı yolda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen E.G. idaresindeki 38 S 0810 plakalı servis minibüsüne, başka bir otomobil çarptı. Bu kazada ise yaralanan olmadı ancak ulaşım bir süre aksadı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.