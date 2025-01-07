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Kayseri'de CHP Yürüyüşüne Saldırı Davasında Karar Çıktı

Kayseri'de CHP yürüyüşüne yönelik saldırı planı davasında yeni karar açıklandı. Sanıklara uygulanan cezalar belirlendi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 18:35
Kayseri'de CHP Yürüyüşüne Saldırı Davasında Karar Çıktı

Kayseri'de CHP Yürüyüşüne Saldırı Davasında Karara Varıldı

Kayseri'den kiraladıkları minibüsü eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürmeyi planladıkları iddiasıyla yargılanan sanıkların yeniden yargılandığı davada karar çıktı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, sanıklardan 18'i Yargıtay'ın bozma ilamı sonrası yeniden yargılandı.

Mahkeme Süreci ve Kararlar

Duruşmada başka suçtan tutuklu olan sanık K.K., tutuksuz yargılanan E.K. ve sanık avukatları hazır bulundu. Diğer sanıkların duruşmaya katılmadığı görüldü. Duruşma savcısı, daha önceki celselerde verdiği mütalaasını yineleyerek, O.K. ve E.E.'nin "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından, F.Ö.'nün ise etkin pişmanlık kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Diğer sanıkların beraatini istedi. Sanıklar K.K. ve E.K., suçlamaları reddederek beraatlerini talep ettiler.

Mahkeme heyeti, O.K'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 14 yıl 7 ay 15 gün, E.E.'ye iki ayrı dosyadan toplamda 21 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılan F.Ö.'ye ise 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Ayrıca, K.K. ve E.K. ile duruşmaya katılmayan 13 sanığın beraatine hükmedildi.

Olayın Arka Planı

Olay, 5 Temmuz 2017'de gerçekleşmişti. O.K., Kayseri'den kiraladığı minibüsle, Kılıçdaroğlu'nun partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürerek saldırı yapmayı planladığı belirlenmişti. Soruşturma kapsamında Kayseri ve Kocaeli'de 26 zanlı gözaltına alınmış, fakat şüpheli M.K. yakalanamamıştı.

O.K. dahil 5 sanık hakkında "Anayasa'yı ihlal" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla dava açılırken, diğer sanıklar "terör örgütüne üye olmak" suçlarıyla yargılanmıştı. 7 Şubat 2019'da verilen kararda, O.K. 14 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası almış, 24 sanığa ise 4 yıl 2 ay ile 21 yıl 9 ay arasında değişen ceza verilmişti.

15 sanığın dosyasının yeniden yargılanması amacıyla yerel mahkemeye gönderilmesi ve sonrasında yapılan Yargıtay başvurusu üzerine, 18 sanığın haklarındaki kararlar bozulmuştu. Mahkeme, sanıkların dosyalarının yeniden incelenmesi için yeniden duruşma yapmaya karar verdi.

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