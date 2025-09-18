Kayseri'de Cırgalan Biberi Damlarda Kurutulup Sofralara Lezzet Katıyor

Kayseri'nin Cırgalan Mahallesi sokakları, müstakil evlerin damları ve balkonları, ata tohumundan üretilen coğrafi işaretli Cırgalan biberi ile renkleniyor. Mahallede yıllardır sürdürülen üretim, biberlerin kurutulup toz haline getirilmesiyle sofralara lezzet katıyor.

Üretim ve kurutma süreci

Yöre halkı tarafından mart ayında ekilen Cırgalan biberi, ağustosun sonunda hasat ediliyor. Hasattan sonra kadınlar tarafından çöpünden ayrılan ve temizlenen biberler, parçalara ayrılarak evlerin damlarında, sokak aralarında ve balkonlarda kurumaya bırakılıyor. Kuruma sırasında biberler uzun çubuklarla sık sık karıştırılıyor; acı damarları çıkarılıp elenen biberler daha sonra değirmende kırılarak kırmızı toz biber haline getiriliyor.

Ekonomi, pazar ve üreticilerin sözleri

Yılda yaklaşık 10-12 ton üretim yapan Cırgalan biberi, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra gurbetçiler aracılığıyla yurt dışına da ulaştırılıyor. Üreticiler bu biberin fiyatının ve talebinin iyi olduğunu belirtiyor. Biber yetiştiricisi Muammer Nahit, AA muhabirine şu ifadelerle anlattı: 'Akrabalarımız Avrupa'ya götürdü, çevresi beğenince istemeye başladılar. Ata tohumundan yetiştiriyoruz. Çocuğu nasıl büyütüyorsan bunu da aynı öyle büyütüyorsun. Dalında kızarınca topluyoruz, çöpünü alıyoruz, yırtıyoruz, kurutuyoruz ve tozunu alıyoruz. Değirmende toz haline geliyor. Kilosu 750 lira. Çok acı değil. Acı isteyen Kahramanmaraş'ın, tatlı isteyen Nazilli'nin, normal acı isteyen de bizim biberi alacak.'

Mahalle üreticilerinden İpek Yıldırım ise Cırgalan biberinin aile geçiminde önemli yer tuttuğunu vurgulayarak, 'Çocuklarımı bununla büyüttüm, evi bununla geçindirdim. Annemin anneannesi bile yaparmış. Ben buranın yerlisiyim. Buraya özgü bir biber. Bununla çemen yaparız, yemeklerimize katarız. Toptancıya ve perakende satarız. Her yıl aynı ata tohumumuzu ekeriz.' diye konuştu.

Cırgalan biberi, acısı ve aromasıyla çemeni, pastırmayı ve ev yemeklerini lezzetlendirirken, bölge halkı için hem kültürel miras hem de ekonomik kaynak olmayı sürdürüyor.

