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Kayseri'de Dağlık Alanda Mahsur Kalan Keçiler Kurtarıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde mahsur kalan 4 keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 10:31
Kayseri'de Dağlık Alanda Mahsur Kalan Keçiler Kurtarıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, dağlık arazide mahsur kalan 4 keçi, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonu ile kurtarıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden edinilen bilgiye göre, Kapuzbaşı Güney Şelaleleri bölgesinde hayvanlarını otlatan Ali Aşık, keçilerinin 4'ünün kaybolduğunu fark etti. Hızla harekete geçen Aşık, keçilerini bulmak için arama çalışması başlattı.

Yapılan aramalar sonucunda, keçilerin yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldığı belirlendi. Aşık, bu durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım talep etti.

İhbar üzerine, olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, zorlu şartlara rağmen yaklaşık 4 saatlik bir çalışma ile mahsur kalan keçilere ulaştı ve özel ip düzeneği kullanarak sağ salim kurtardı.

Aşık, kurtarma operasyonunun ardından itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, duyduğu rahatlık ve sevinci dile getirdi. Kurtarılan keçiler, sağlıklı bir şekilde sahibine teslim edildi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dağlık bölgede mahsur kalan 4 keçi, itfaiye ekiplerince...

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dağlık bölgede mahsur kalan 4 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dağlık bölgede mahsur kalan 4 keçi, itfaiye ekiplerince...

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dağlık bölgede mahsur kalan 4 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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