Kayseri'de Din Görevlilerine Afet, Yangın ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kocasinan İlçe Müftülüğü, din görevlilerine afet farkındalık, yangın söndürme ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 13:24
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 13:24
Eğitimin Amacı ve Kapsamı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan İlçe Müftülüğü ile iş birliğinde düzenlenen Afet Farkındalık ve Yangın Söndürme Eğitimi ile Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi kapsamında ilçede görev yapan din görevlilerine yönelik kapsamlı bir program gerçekleştirdi.

Katılımcılar ve Yer

Eğitimler Kocasinan İlçe Müftülüğü Müftülük Sitesi Camii Gençlik Merkezi’nde yapıldı. Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kocasinan İlçe Müftüsü Emin Patan, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ve ilçede görev yapan din görevlileri katıldı.

Eğitim İçeriği

Uzmanlar, afet türleri, yangın ve deprem öncesi ile afet anında alınması gereken tedbirler ve afet sonrası yapılması gerekenleri teorik ve uygulamalı olarak anlattı. Kayseri İl Müftülüğü tarafından verilen Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi de programın önemli bir bölümünü oluşturdu.

Teorik oturumların ardından katılımcılara uygulamalı yangına müdahale gösterileri yapıldı; yangının nasıl söndürüleceği pratikte gösterilerek personelin uygulama becerileri güçlendirildi.

Değerlendirme

Kocasinan İlçe Müftüsü Emin Patan, eğitimi değerlendirirken şunları söyledi: "Bugün burada Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’mızın il müftülüğümüzle yapmış olduğu protokol neticesinde Büyükşehir Belediyemizin yetkilileri personelimize afet eğitimi verdiler. Eğitimden sonra personelimizi dışarıya aldık. Bizlere bir yangının nasıl söndürüleceğini uygulamalı olarak anlattılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Cenabı Hak milletimizi, devletimizi her türlü afetlerden muhafaza etsin"

Patan, sunulan hizmetten dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan'a ayrıca teşekkür etti.

Eğitimlere katılan din görevlileri de programın anlamlı ve önemli olduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

