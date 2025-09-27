Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü ekip aracına çarptı: 2 polis yaralandı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü ekip aracına çarptı; sürücü B.Y. ve iki polis yaralandı, olay Sivas Bulvarı-Cırgalan hattında yaşandı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 01:35
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 01:44
Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü ekip aracına çarptı: 2 polis yaralandı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü ekip aracına çarptı

2 polis ve sürücü yaralandı

Kayseri'de asayiş uygulaması yürüten polis ekipleri, Sivas Bulvarı'nda B.Y. (29)'un kullandığı 38 AKN 680 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin 'dur' uyarısına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Bir süre devam eden kaçışın ardından sürücü, Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi 381. Sokak'ta kendisini durdurmaya çalışan polis ekibinin aracına çarptı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü B.Y. ile iki polis, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, kendisini durdurmaya çalışan polis ekibinin aracına çarptı, 2 polis yaralandı.

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, kendisini durdurmaya çalışan polis ekibinin aracına çarptı, 2 polis yaralandı.

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, kendisini durdurmaya çalışan...

