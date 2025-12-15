Manisa, İlk Kadın Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı Uğurladı

Binlerce Manisalı, gözyaşları ve dualarla son yolculuğunda buluştu

Gülşah Durbay, yaklaşık 14 günlük tedavi sürecinin ardından, metastaz kolon kanseri ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün akşam hayatını kaybetti. Genç yaşta kaybedilen Şehzadeler Belediye Başkanı için Manisa'da geniş katılımlı bir tören düzenlendi.

Başkan Durbay'ın naaşı, görev yaptığı Şehzadeler Belediyesindeki törenden sonra Hatuniye Camiine getirildi. Öğle namazının ardından Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından helallik alınmasının ardından omuzlarda taşınarak, teşrik tekbirleriyle Cumhuriyet Meydanı'na götürüldü. Burada on binlerce Manisalı Durbay'ı karşıladı; yol boyunca vatandaşlar naaşı çiçeklerle uğurladı.

Cenaze törenine Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çok sayıda belediye başkanı ve milletvekili ile Başkan Durbay'ın ailesi; annesi Fatma Durbay, babası Osman Durbay ve kardeşi Nevsale Durbay Ekin katıldı.

Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Gülşah Durbay'ın naaşı, doğup büyüdüğü Koldere Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verilmek üzere alandan dualar ve gözyaşları içinde ayrıldı.

Haziran ayında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için kılınan cenaze namazında binlerce vatandaşın bir araya geldiği Cumhuriyet Meydanı'nda, 6 ay sonra Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı için de aynı meydanda gözyaşları sel oldu.

