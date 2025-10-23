Kayseri'de eski eşi tarafından tüfekle vurulan üniversite öğrencisi ağır yaralandı
Olayın Detayları
Alınan bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi bölümü öğrencisi Meliha Keskin, fakülte binasının öğrenci girişinde eski eşi F.K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine Keskin, ambulansla ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli, otomobiliyle olay yerinden kaçarken yaklaşık 800 metre ileride trafik polisleri tarafından silahıyla yakalandı.
Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
