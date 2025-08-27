Kayseri'de Eski Eşini 8 Yerinden Bıçaklayan Zanlı Tutuklandı

Kocasinan'daki saldırıda zanlı U.A. saklandığı adreste yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Mimarsinan Mahallesi Aras Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında meydana gelen olayda eski eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Olay: Evvelsi gün Manisa'dan gelen U.A., iki yıl önce boşandığı öğrenilen eski eşi H.C.'nin yanına geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sırasında U.A., H.C.'yi 8 yerinden bıçakladı ve olay yerinden kaçtı.

Yaralanan H.C., Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden polisten yardım talep etti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çağrısıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi; ağır yaralanan H.C., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik güçleri tarafından saklandığı ikamette yakalanan U.A. hakkında adreste yapılan aramada suç aleti olduğu tespit edilen 1 bıçak ele geçirildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.