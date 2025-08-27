DOLAR
41,04 -0,01%
EURO
47,8 0,04%
ALTIN
4.475,15 -0,05%
BITCOIN
4.600.107,67 -0,68%

Kayseri'de Eski Eşini 8 Yerinden Bıçaklayan Zanlı Tutuklandı

Kayseri Kocasinan'da eski eşini 8 yerinden bıçaklayan U.A. yakalandı; suç aleti bıçak ele geçirildi, zanlı 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 01:57
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 01:57
Kayseri'de Eski Eşini 8 Yerinden Bıçaklayan Zanlı Tutuklandı

Kayseri'de Eski Eşini 8 Yerinden Bıçaklayan Zanlı Tutuklandı

Kocasinan'daki saldırıda zanlı U.A. saklandığı adreste yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Mimarsinan Mahallesi Aras Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında meydana gelen olayda eski eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Olay: Evvelsi gün Manisa'dan gelen U.A., iki yıl önce boşandığı öğrenilen eski eşi H.C.'nin yanına geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sırasında U.A., H.C.'yi 8 yerinden bıçakladı ve olay yerinden kaçtı.

Yaralanan H.C., Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden polisten yardım talep etti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çağrısıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi; ağır yaralanan H.C., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik güçleri tarafından saklandığı ikamette yakalanan U.A. hakkında adreste yapılan aramada suç aleti olduğu tespit edilen 1 bıçak ele geçirildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Eski Eşini 8 Yerinden Bıçaklayan Zanlı Tutuklandı
2
Antalyaspor Dario Saric’i 2+1 Yıllık Sözleşmeyle Transfer Etti
3
İzmir Balçova'da Kayıp 70 Yaşındaki Sevin Bekiroğlu'nun Cesedi Bulundu
4
Erzurum'da JASAT, 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firariyi yakaladı
5
Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!
6
Kuveyt: İsrail'in Suriye'deki saldırıları egemenlik ihlali
7
Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı'nda Çelik Kubbe Teslimatı ve Akademi Mezuniyetine Katılacak

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025