Kayseri'de Fener Alayıyla 19 Mayıs Coşkusu Yaşandı

Fener Alayı ile Coşkulu Kutlama

Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde fener alayı düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen bu anlamlı kutlama, binlerce kişinin katılımıyla renklendi.

Sivas Caddesi'nde Bir Araya Geldiler

Katılımcılar, Türk bayrakları ve meşalelerle Sivas Caddesi'nde toplandı. Türk bayraklarını sallayarak coşkulu bir şekilde Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüşe geçtiler. Bu kutlama, milli duyguları pekiştirirken, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Halaylarla Geleneksel Eğlence

Yürüyüşün ardından, davul ve zurna eşliğinde halay çekildi. Bu geleneksel etkinlik, katılımcılara birlikte eğlenme fırsatı sundu.

Protokol İsimleri Etkinlikte Yer Aldı

Etkinliğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı gibi önemli isimler katılarak, bu birlik ve beraberlik mesajını destekledi.

Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.