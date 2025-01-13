Kayseri'de FETÖ Firarisi Yakalandı: 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Kesinleşti

Kayseri'de, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 12:48
Kayseri'de FETÖ Firarisi Yakalandı: 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Kesinleşti

Kayseri'de FETÖ Hükümlüsü Operasyonla Yakalandı

Kayseri'de, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir FETÖ firarisi düzenlenen operasyon ile yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firarinin saklandığı adresi tespit ederek harekete geçti.

Hükümlünün Yakalanma Aşaması

Sivas'ta, "terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanarak hakkında ceza verilen hükümlü, Melikgazi ilçesindeki bir adreste saklanıyordu. Jandarma, bu adrese düzenlediği operasyonda hükümlüyü etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Yapılan işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi. Bu operasyon, güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 8 Firari Şüpheli Aranıyor
2
Yunanistan, Bahçeköy Sınır Kapısını Yenileyecek
3
Gana'da Kolera Salgını: Ölü Sayısı 40'a Yükseldi
4
Resnick Ailesi, Los Angeles Yangınlarındaki Su Krizinin Merkezi Haline Geldi
5
Öz Orman-İş Sendikası'ndan Gelir Vergisi İndirimi Talebi
6
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu: 'Ana Muhaefetin Elinde Kırmızı Kart Olmaz'
7
Bakan Kurum, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak