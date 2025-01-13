Kayseri'de FETÖ Firarisi Yakalandı: 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Kesinleşti

Kayseri'de FETÖ Hükümlüsü Operasyonla Yakalandı

Kayseri'de, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir FETÖ firarisi düzenlenen operasyon ile yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firarinin saklandığı adresi tespit ederek harekete geçti.

Hükümlünün Yakalanma Aşaması

Sivas'ta, "terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanarak hakkında ceza verilen hükümlü, Melikgazi ilçesindeki bir adreste saklanıyordu. Jandarma, bu adrese düzenlediği operasyonda hükümlüyü etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Yapılan işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi. Bu operasyon, güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.