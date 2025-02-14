DOLAR
36,21 -0,31%
EURO
37,9 -0,01%
ALTIN
3.417,79 -0,57%
BITCOIN
3.514.218,14 -0,96%

Kayseri'de FETÖ Üyeleri Operasyonda Yakalandı

Kayseri'de, firari 2 FETÖ hükümlüsü ve 1 aranan şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 13:12
Kayseri'de FETÖ Üyeleri Operasyonda Yakalandı

Kayseri'de FETÖ Üyeleri Yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile 1 aranan şüpheli, gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ içerisinde örgüt üyelerinin saklanmasını sağlayan hücre evlerine yönelik operasyon düzenledi. Bu operasyonda, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, örgütte emniyet personellerinden sorumlu mahrem hizmetler yapılanmasında faaliyet gösteren eski öğretmen S.A. (47) ile aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve Kayseri Milli Eğitim Bakanlığı personellerinden sorumlu olarak görev yapmış eski öğretmen L.K. (53) yakalandı.

Gözaltına Alma İşlemleri

Operasyonda ayrıca, FETÖ üyeliğinden hakkında arama kararı bulunan ve emniyet personellerinden sorumlu mahrem hizmetler yapılanmasında faaliyet yürüten S.B. (46) de yakalandı. Gözaltına alınan S.A. ve L.K. cezaevine teslim edilirken, S.B.'nin emniyetteki işlemleri sürmektedir.

İLGİLİ HABERLER

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: 'Üçlü Masa' Kuruldu
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Mesaj: 'Hançer Kimin Elinde?'
3
BM ILO Raporu: Çin, Tibet ve Sincan'da Zorla Çalıştırma Faaliyetlerini Genişletiyor
4
Sinop'ta Kötü Hava Koşulları Balık Avcılığını ve Fiyatları Vuruyor
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yangın Güvenliği İçin Önemli Açıklama
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivil Anayasa Vurgusu
7
Türk Ticaret ve Sanayi Odaları ile Türk Yatırım Fonu Arasında Önemli Mutabakat İmzalandı

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor