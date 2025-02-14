Kayseri'de FETÖ Üyeleri Operasyonda Yakalandı

Kayseri'de FETÖ Üyeleri Yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile 1 aranan şüpheli, gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ içerisinde örgüt üyelerinin saklanmasını sağlayan hücre evlerine yönelik operasyon düzenledi. Bu operasyonda, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, örgütte emniyet personellerinden sorumlu mahrem hizmetler yapılanmasında faaliyet gösteren eski öğretmen S.A. (47) ile aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve Kayseri Milli Eğitim Bakanlığı personellerinden sorumlu olarak görev yapmış eski öğretmen L.K. (53) yakalandı.

Gözaltına Alma İşlemleri

Operasyonda ayrıca, FETÖ üyeliğinden hakkında arama kararı bulunan ve emniyet personellerinden sorumlu mahrem hizmetler yapılanmasında faaliyet yürüten S.B. (46) de yakalandı. Gözaltına alınan S.A. ve L.K. cezaevine teslim edilirken, S.B.'nin emniyetteki işlemleri sürmektedir.