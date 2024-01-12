Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu iddia edilen sanık 6 yıl 3 ay hapis

Sanığın "silahlı terör örgütüne katılmak" suçundan yargılanmasını isteyen cumhuriyet savcısı, son görüşünü açıkladı.

Sanığın FETÖ'nün gizli iletişim programı ByLock'u kullandığı ve terör örgütü liderinin emriyle Bank Asya'ya para aktardığı ifade edilen savcı, sanığın suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Bir süre el konulan bir holdingin kargo şirketinde çalıştığını belirten Ö.K, terör örgütüne dahil olmadığını ve emirle davranmadığını iddia ederek beraat ve tahliye istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne katılmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın yurt dışına çıkış yasağı koşuluyla serbest bırakılmasına karar verdi.