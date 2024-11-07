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Kayseri'de Genç Kız Silahlı Saldırıya Uğradı

Kayseri Melikgazi'de bir genç kız silahla yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 00:58
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 01:11
Kayseri'de Genç Kız Silahlı Saldırıya Uğradı

Kayseri'de Silahlı Yaralama Olayı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, bir genç kız tartışma sonrası silahlı saldırıya uğradı. Olay, Gökkent Mahallesi 407 Sokak'ta meydana geldi.

Tartışmanın Sebebi Henüz Bilinmiyor

Olayda E.Y.K. (17) ile R.A. (39) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda, R.A. yanındaki silahı kullanarak E.Y.K'yı bacağından vurdu.

Acil Müdahale ve Tedavi Süreci

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralının durumu ciddiye alındı ve ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın hayati tehlikesinin olmadığı ifade edildi.

Şüpheli Kaçtı, Polis Soruşturma Başlattı

Olay sonrası şüpheli R.A. kaçtı. Polis ekipleri, R.A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak yaralanan genç...

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak yaralanan genç kız tedavi altına alındı.. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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