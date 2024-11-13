Kayseri'de Huzur Uygulaması: 1 Hükümlü ve 7 Aranan Kişi Yakalandı

Kayseri'de Huzur Uygulaması Yapıldı

Kayseri'nin Develi ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında, 1 hükümlü ve 7 aranan kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan bu uygulama, suçun önlenmesi ve şehirdeki huzur ortamının sağlanması amacıyla düzenlendi.

Yakalamalar ve Ele Geçirilen Malzemeler

Uygulama sonucunda, toplamda 683 araçtan 310'u sorgulandı. Burada, "kasten adam öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. isimli şahıs ele geçirildi. Bunun yanında, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 7 şüpheli daha yakalanarak ekipler tarafından adli işleme tabi tutuldu.

Ele Geçirilen Kaçak Ürünler

Uygulama sırasında ayrıca, 427 bin 660 makaron, 16 kaçak cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca ve 90 kilogram tütün gibi suç unsurları ele geçirildi. Firari E.Y. cezaevine gönderilirken, aranan diğer kişilere yönelik işlemler devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.