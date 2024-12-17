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Kayseri'de Huzurevi Sakinleri Lahana Sarıp Mantı Sıktı

Kayseri'deki huzurevi kadın sakinleri, lahana sararak ve mantı sıkarak hem becerilerini geliştirdi hem de keyifli anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 13:15
Kayseri'de Huzurevi Sakinleri Lahana Sarıp Mantı Sıktı

Kayseri'de Huzurevi Sakinlerinden Geleneksel Mutfak Etkinliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nin kadın sakinleri, lahana sarıp mantı sıkarak hem becerilerini geliştirdi hem de unutulmaz anlar yaşadı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı olan huzurevi, 2002 yılından bu yana yaşlı bireylerin sosyal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet vermektedir.

Yaşlı Bireylere Yönelik Etkinlikler

Büyükşehir Belediyesi, huzurevinde 102 yaşlı vatandaş ağırlamakta ve bu bireyler için çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Son etkinlikte, huzurevi kadınları mutfakta bir araya gelerek lahana sardı ve kentin geleneksel lezzetlerinden mantı sıktı.

Bunun yanı sıra, huzurevinde düzenlenen tiyatro ve müzik etkinlikleri ile yaşlıların hayata bağlanmaları ve sosyal etkileşimlerini artırmaları hedeflenmektedir.

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