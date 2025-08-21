Kayseri'de İklimlendirme Sistemiyle Uyuşturucu Yetiştiren Şüpheli Yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iklimlendirme sistemi kullanarak uyuşturucu yetiştirdiği iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun detayları

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya Mahallesi'nde bir kişinin evinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda T.B'nin evinde 50 gram uyuşturucu ve uyuşturucu ham maddesi olarak kullanılan 2 bitki, iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltı ve soruşturma

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.