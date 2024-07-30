Kayseri'de inşaattan düşen genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'deki Trajedi: Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, inşaattan düşen 17 yaşındaki işçi S.C., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay ve Müdahale Süreci

Dün, Mevlana Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak üzerinde bulunan 15 katlı bir bina inşaatının 2. katından düşen S.C., ağır yaralanarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç işçi yaşamını yitirdi.

Cenaze Süreci

Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.