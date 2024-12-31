Kayseri'de İntihar İddiası: Eniştenin Gerçek Yüzü Ortaya Çıktı!

Kayseri'de İntihar İddiasında Şok Gerçek

Kayseri'de, intihar ettiği öne sürülen R.G. olayının intihar değil, cinayet olduğu anlaşıldı. 27 Aralık'ta İran uyruklu R.G. (31) hakkında yapılan intihar ihbarı sonrası, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.

Olayın Gerçek Yüzü Ortaya Çıktı

Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, R.G.'nin aslında eniştesi M.G. (40) tarafından tabancayla vurulduğu ve olayın ardından bu durumun intihar olarak bildirildiği belirlendi. Polis, şüpheli M.G.'yi olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.

Tutuklama Süreci Başladı

Gözaltına alınan M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayın detayları ve M.G.'nin motive ettiği nedenlere dair soruşturma devam ediyor.