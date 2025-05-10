DOLAR
38,74 0%
EURO
43,4 0%
ALTIN
4.146,9 0%
BITCOIN
4.007.679,36 -0,23%

Kayseri'de Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı, ekipler suç aletlerine el koydu.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 16:28
Kayseri'de Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de Kaçak Kazı Yaparken Yakalandılar

Kayseri'de, Tomarza İlçesi Şıhbarak Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir operasyonda, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, bölgedeki ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini yönlendirdi.

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, Y.B.'nin evinde arama yaptı. Bu aramada, evde V.Ş, E.E, M.K ve A.K isimli şahısların, define arama amacıyla bir araya geldiğini tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelilere ait olan 40 metre uzunluğunda yeraltı kamerası, 1 batarya, 4 değerli maden arama çubuğu, 1 ruhsatsız tabanca, 57 av tüfeği fişeği, 3 tarihi eser niteliği taşıyan taş, bir miktar esrar ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülmektedir.

Kayseri'de kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5...

Kayseri'de kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheliye ait 40 metre uzunluğunda yeraltı kamerası, 1 batarya, 4 değerli maden arama çubuğu, 1 ruhsatsız tabanca, 57 av tüfeği fişeği, 3 tarihi eser niteliği taşıyan taş, bir miktar esrar ve çok sayıda kazı malzemesine el konuldu.

Kayseri'de kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5...

Kayseri'de kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheliye ait 40 metre uzunluğunda yeraltı kamerası, 1 batarya, 4 değerli maden arama çubuğu, 1 ruhsatsız tabanca, 57 av tüfeği fişeği, 3 tarihi eser niteliği taşıyan taş, bir miktar esrar ve çok sayıda kazı malzemesine el konuldu.

İLGİLİ HABERLER

Amasya'da Çocuklara Ücretsiz Yüzme Kursu!

Kocaeli'de Bayram İkramiyesi 14.636 TL'ye Yükseldi!

Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!

Tarım Kredi'den Dev İndirimler! 8 Mayıs'ta Mutfaklara 65 TL'ye Girecek Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Ulusal Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi Yapıldı
2
Siirt'te Sağlık İçin Pedal Çevirildi
3
Stockholm'de İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto
4
Kars'ta Sağanak ve Dolu Taşkınlara Neden Oldu
5
Balıkesir'de Kaza: Tırdan Yola Savrulan Cam Şişeler Trafiği Aksattı
6
Brüksel'de 9 Mayıs Avrupa Günü Coşkuyla Kutlandı
7
Mardin'de Husumetli İki Aile Bir Araya Geldi

ÇAYKUR 2025 Mevsimlik İşçi Alımı İçin Geri Sayım Başladı!

Kocaeli'de Bayram İkramiyesi 14.636 TL'ye Yükseldi!

Kocaeli'de Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi!

Tarım Kredi'den Dev İndirimler! 8 Mayıs'ta Mutfaklara 65 TL'ye Girecek Fırsatlar

VGM'den Mülakatsız Alım Müjdesi: KPSS ile 78 Kişi Alınacak

Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!

Amasya'da Çocuklara Ücretsiz Yüzme Kursu!

Aydın'da Doğalgaz Desteği: Yollar Ücretsiz Tamir Edilecek

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu