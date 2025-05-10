Kayseri'de Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de Kaçak Kazı Yaparken Yakalandılar

Kayseri'de, Tomarza İlçesi Şıhbarak Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir operasyonda, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, bölgedeki ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini yönlendirdi.

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, Y.B.'nin evinde arama yaptı. Bu aramada, evde V.Ş, E.E, M.K ve A.K isimli şahısların, define arama amacıyla bir araya geldiğini tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelilere ait olan 40 metre uzunluğunda yeraltı kamerası, 1 batarya, 4 değerli maden arama çubuğu, 1 ruhsatsız tabanca, 57 av tüfeği fişeği, 3 tarihi eser niteliği taşıyan taş, bir miktar esrar ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülmektedir.

Kayseri'de kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheliye ait 40 metre uzunluğunda yeraltı kamerası, 1 batarya, 4 değerli maden arama çubuğu, 1 ruhsatsız tabanca, 57 av tüfeği fişeği, 3 tarihi eser niteliği taşıyan taş, bir miktar esrar ve çok sayıda kazı malzemesine el konuldu.

Kayseri'de kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheliye ait 40 metre uzunluğunda yeraltı kamerası, 1 batarya, 4 değerli maden arama çubuğu, 1 ruhsatsız tabanca, 57 av tüfeği fişeği, 3 tarihi eser niteliği taşıyan taş, bir miktar esrar ve çok sayıda kazı malzemesine el konuldu.