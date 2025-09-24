Kayseri'de "kaçak sünnet" davası: 3 sanığın yargılanmasına devam

Kayseri'de 'kaçak sünnet' davasında yargılama sürüyor

Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğun kaçak olarak sünnet edilmesine ilişkin haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma, Develi 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmada tutuksuz sanıklar H.Ç., S.T. ve S.D., mağdur F.E.B. ile müşteki baba Y.B. ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme hakimi, İstanbul Adli Tıp Kurumundan beklenen raporun henüz gelmediğini belirtti.

Sanıklar savunmalarında önceki ifadelerini tekrar ettiklerini söyleyerek, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ettiler. Müşteki baba Y.B. ise mağduriyetlerinin sürdüğünü belirterek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatı, mağdur F.E.B.'nin bir sonraki celse pedagog eşliğinde dinlenmesini talep etti. Hakim bu talebi kabul etti ancak sanıkların olası ceza ve kaçma şüpheleri nedeniyle adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Develi ilçesindeki özel sağlık kabininde sünnet edilen 7 yaşındaki çocukta, işlemden bir süre sonra kangren komplikasyonu gelişmesi üzerine Ağustos 2024'te 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "taksirle yaralama" ve "mağdurun duyuları ya da organlarından birinin işlevini yitirmesi" suçlarından kamu davası açıldığı ve iddianamenin 2. Asliye Ceza Mahkemesiince kabul edildiği belirtilmişti.