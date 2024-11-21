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Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı ve Büyük Ele Geçirme

Kayseri Pınarbaşı'nda gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, büyük miktarda kaçak malzeme ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 23:56
Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı ve Büyük Ele Geçirme

Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Emniyet güçleri, bölgede kaçakçılıkla mücadele kapsamında sıkı bir çalışma yürüttü.

Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan denetimlerde toplam 79 bin 300 makaron, ruhsatsız bir tabanca, 6 kaçak cep telefonu ve 47 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Bu operasyonda yakalanan S.A, N.Y. ve F.D. adlı şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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