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Kayseri'de Kanala Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Kayseri'de otomobilin kanala düşmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 00:05
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 00:05
Kayseri'de Kanala Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Kayseri'de Korkutan Kaza: Kanala Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kanala düştü ve sürücüsü yaralandı. A.D. yönetimindeki 38 AHS 252 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Dr. Sami İpek Caddesi’nde bulunan su kanalına bariyerleri kırarak düştü.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, itfaiyenin yardımıyla yaralı sürücüyü kanaldan çıkardı. İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, sürücünün sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Kayseri'de otomobilin kanala düşmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Kayseri'de otomobilin kanala düşmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Kayseri'de otomobilin kanala düşmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Kayseri'de otomobilin kanala düşmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

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