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Kayseri'de Kar ve Tipi Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan kar ve tipi, kenti beyaza bürüdü ve görüş mesafesini düşürdü.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 18:24
Kayseri'de Kar ve Tipi Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kayseri'de bu akşam saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Şehrin dört bir yanında görülen kar yağışı, binaların çatılarını, araçları ve sokakları beyaz bir örtüyle kapladı.

Kar yağışı nedeniyle ekipler, kent genelindeki yolların bazı bölümlerinde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı. Bu sayede, ulaşımda aksamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ancak, kar yağışının yanı sıra etkili olan tipi nedeniyle görüş mesafesi önemli ölçüde düştü. Kentte seyahat edenlerin daha dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

Kayseri'de akşam üzeri başlayan kar ve tipi etkisini sürdürüyor. Kent genelinde etkili olan kar...

Kayseri'de akşam üzeri başlayan kar ve tipi etkisini sürdürüyor. Kent genelinde etkili olan kar nedeniyle binaların çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kayseri'de akşam üzeri başlayan kar ve tipi etkisini sürdürüyor. Kent genelinde etkili olan kar...

Kayseri'de akşam üzeri başlayan kar ve tipi etkisini sürdürüyor. Kent genelinde etkili olan kar nedeniyle binaların çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

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