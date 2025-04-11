Kayseri'de Kar ve Tipi Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kayseri'de bu akşam saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Şehrin dört bir yanında görülen kar yağışı, binaların çatılarını, araçları ve sokakları beyaz bir örtüyle kapladı.

Kar yağışı nedeniyle ekipler, kent genelindeki yolların bazı bölümlerinde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı. Bu sayede, ulaşımda aksamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ancak, kar yağışının yanı sıra etkili olan tipi nedeniyle görüş mesafesi önemli ölçüde düştü. Kentte seyahat edenlerin daha dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

Kayseri'de akşam üzeri başlayan kar ve tipi etkisini sürdürüyor. Kent genelinde etkili olan kar nedeniyle binaların çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kayseri'de akşam üzeri başlayan kar ve tipi etkisini sürdürüyor. Kent genelinde etkili olan kar nedeniyle binaların çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.