Kayseri'de Kar ve Tipi Nedeniyle 385 Kişi Misafir Ediliyor

Kayseri'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolları kullanılamaz hale gelen 385 kişi, kamuya ait tesislerde misafir edilmeye başlandı. Kent genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları, vatandaşların güvenliğini tehdit ederken, yetkililer anında harekete geçti.

Ekipler Hazır Bekliyor

Bu süreçte AFAD, ANDA, İHH, Yesevi ve Gökbörü arama kurtarma ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve emniyet personeli, meydana gelebilecek olumsuz durumlara hızlı müdahale edebilmek için hazır beklemektedir.

Müdahaleler ve Yardımlar

Ekipler, toplamda 118 mahsur kalma vakasına ve 20 trafik kazası olaya müdahale gerçekleştirdi. Afet Yönetim Merkezi'nin koordinasyonunda, toplam 755 kişiye yardım sağlandı ve bu kişilerin 385'i kamuya ait tesislerde güvenli bir şekilde ağırlandı.

Kayseri'de kar ve tipi sebebiyle yollarda mahsur kalan 385 kişi, kamuya ait tesislerde ağırlanıyor. Kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD, ANDA, İHH, Yesevi ve Gökbörü arama kurtarma ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve emniyet personeli, meydana gelebilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmek için hazır bekledi.

Kayseri'de kar ve tipi sebebiyle yollarda mahsur kalan 385 kişi, kamuya ait tesislerde ağırlanıyor. Kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD, ANDA, İHH, Yesevi ve Gökbörü arama kurtarma ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve emniyet personeli, meydana gelebilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmek için hazır bekledi.