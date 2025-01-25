Kayseri'de Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: 56 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Karbonmonoksit Gazı Faciası

Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Beğendik Mahallesi'nde, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi. Olay, Durlar Sokak'taki bir bağ evinde meydana geldi.

Olayın Gelişimi

56 yaşındaki S.E.'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine hemen olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, S.E.'yi evinde hareketsiz halde buldu.

Yapılan sağlık kontrollerinde S.E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından S.E.'nin cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.