DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.744.703,21 0,2%

Kayseri'de Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: 56 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 17:02
Kayseri'de Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: 56 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Karbonmonoksit Gazı Faciası

Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Beğendik Mahallesi'nde, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi. Olay, Durlar Sokak'taki bir bağ evinde meydana geldi.

Olayın Gelişimi

56 yaşındaki S.E.'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine hemen olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, S.E.'yi evinde hareketsiz halde buldu.

Yapılan sağlık kontrollerinde S.E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından S.E.'nin cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını...

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını...

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, Eskişehir Kongresi'nde Kartalkaya Yangınına Dair Açıklamalarda Bulundu
2
Konya'daki Çöken Bina İçin Başsavcılıktan Önemli Açıklama
3
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mazbatasını Aldı ve Hedeflerini Açıkladı
4
Kartalkaya'daki Yangın Soruşturmasında 11 Yeni Gözaltı
5
Yunanistan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kaldı
6
Erdoğan'dan Eskişehir Kongresi'nde Önemli Mesajlar
7
Hatay'da Temel Kazısı Zarar Verdi, Bina Tahliye Edildi

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler