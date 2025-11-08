Kayseri'de 'kız meselesi' kanlı bitti: Konum attığı kişi tüfekle öldü

Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre "kız meselesi" yüzünden çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Olay, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Bor Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Osman T. ile M.A.Y. arasında başlayan tartışma büyüdü. Tartışmanın ardından M.A.Y., iddialara göre tüfek ile saldırdı ve Osman T. ağır yaralandı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın dikkat çeken yönlerinden biri, taraflar arasındaki tartışmanın sosyal medyada başlaması oldu. Haberlere göre Osman T., bir süre sosyal medyada tartıştığı M.A.Y.'yi konum atarak olayın olduğu yere çağırdı.

Olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, tartışmanın ardından yaşanan silahlı saldırı yer alıyor.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

