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Kayseri'de Kızılırmak'ta Kaybolan Genç Ölü Bulundu

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 17 yaşındaki M.Ö, Kızılırmak'ta kaybolduktan sonra ölü bulundu.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 16:17
Kayseri'de Kızılırmak'ta Kaybolan Genç Ölü Bulundu

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, 17 yaşındaki M.Ö., Kızılırmak Nehri'nde kayboldu. Olay, Burunören Mahallesi'nde bir iş makinesinin Kızılırmak'a düşmesinin ardından yaşandı. Genç, bir süre sonra gözden kayboldu.

Olay yerindeki durumu değerlendiren İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Adana İl Jandarma Komutanlığı'ndan su altı arama ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Ayrıca, gönüllü arama kurtarma ekipleri de çalışmalarına destek verdi. Yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde M.Ö.'nün cansız bedenine ulaşıldı. Genç yaşta hayata veda eden M.Ö.'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Kızılırmak'ta kaybolan 17 yaşındaki genç ölü bulundu.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Kızılırmak'ta kaybolan 17 yaşındaki genç ölü bulundu.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Kızılırmak'ta kaybolan 17 yaşındaki genç ölü bulundu.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Kızılırmak'ta kaybolan 17 yaşındaki genç ölü bulundu.

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